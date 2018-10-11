МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило ряд проектов, в том числе о контроле над лечением осужденных от наркомании, о госпошлине за регистрацию аттракционов и об усилении контроля за расходованием материнского капитала.

"Из повестки заседания все принято", — сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания в четверг.

В частности, на заседании в этот день члены правительства обсуждали проект федерального закона, позволяющий проконтролировать прохождение осужденными лечения от наркомании, и законопроект об усилении контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Также обсуждался проект о переносе остатков бюджетных средств на следующий год и вопрос о распределении 2,47 миллиарда рублей на обеспечение сохранности зерна государственного интервенционного фонда сельхозпродукции; кроме того, кабмин обсудил увеличение объема ассигнований Минвостокразвития.

На заседании правительства в этот день были рассмотрены и еще несколько законопроектов; одним из них предполагается отменить запрет на включение иностранных граждан в состав экипажей отечественных экспериментальных воздушных судов, а второй устанавливает размер госпошлины за регистрацию аттракционов.