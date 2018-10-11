Путин принимает верительные грамоты у послов иностранных государств

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Москве принимает верительные грамоты у послов иностранных государств, сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты президенту вручат 23 вновь прибывших посла. Грамоты вручат послы из Венесуэлы, Танзании, Таиланда, Гватемалы, Боливии, Чехии, Южном Судане, Эстонии, Болгарии, Дании, Шри-Ланки, Мальты, Венгрии, Словении, Индии, Норвегии, Узбекистана, Испании, Того, Гайаны, Палау, Лесото и Сан-Марино.