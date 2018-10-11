Власти одобрили проект об усилении контроля за контрактами в сфере обороны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило все рассмотренные вопросы, в том числе законопроект об усилении контроля за реализацией государственных контрактов в сфере гособоронзаказа, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Из повестки заседания все принято", — сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.

В числе других рассматривался вопрос о проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях". Целью законопроекта является усиление контроля за реализацией государственных контрактов в сфере государственного оборонного заказа, повышение исполнительской дисциплины и предотвращение нарушений при его выполнении. Законопроект рассмотрен и одобрен 8 октября 2018 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.