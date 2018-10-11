МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство иностранных дел (МИД) вопрос о планах на самостоятельный выход России из Совета Европы, отметив, что этот вопрос не стоит в Кремле на повестке дня.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".

"Это (необходимо обратиться) в министерство иностранных дел, в данном случае это не является вопросом повестки дня в Кремле", — отвечая на вопрос, есть ли в Кремле планы самостоятельного выхода из Совета Европы ввиду сложившейся ситуации.

Нужно ли России выходить из Совета Европы? Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

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Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Россия с 1996 года являлась одним из пяти основных плательщиков в бюджет Совета Европы. На момент приостановления перечисления части взноса в 2017 году его размер составлял более 33 млн евро в год.