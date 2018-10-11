Кремль не считает возможным вмешиваться в ситуацию с выборами в Хакасии

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Кремле не считают возможным вмешиваться в ситуацию с выборами главы Хакасии, воздерживаются от оценки работы избиркома республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Без комментариев, это предвыборная ситуация, здесь нужно скорее в избиркоме просить комментарии, а не у нас. Мы не можем в это вмешиваться, не считаем возможным", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с выборами в Хакасии.
Пресс-секретарь главы государства также не стал давать оценку работе избиркома региона, который изначально зарегистрировал кандидата от КПРФ, только после первого тура поддержал прокуратуру и направил исковое заявление в суд об отмене регистрации кандидата.
В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.
Второй тур голосования назначен на 21 октября, в них должны принять участие Коновалов и Мяхар.