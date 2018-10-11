В Забайкалье продолжат реализацию проектов, запущенных при Ждановой

КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Общественная палата Забайкальского края продолжит реализацию планов и проектов, запущенных при участии и во время работы губернатора Натальи Ждановой, заявил журналистам председатель региональной ОП Владимир Лобанов.

В четверг стало известно, что Жданова подала в отставку. Пока ее обязанности исполняет первый заместитель краевого правительства Александр Кулаков.

"При поддержке губернатора Забайкальского края были разработаны и запущены несколько полезных и эффективных для общества проектов… Она всегда поддерживала общественные инициативы: формирование муниципальных общественных палат в крае, начало развития общественного контроля, создание Ассамблеи народов Забайкалья. Общественная палата Забайкальского края и общественные организации продолжат работу в этом направлении и будут развивать эти программы и проекты", — сказал Лобанов.

По его словам, можно долго перечислять все, что было сделано совместно со Ждановой.

"Один из крупных проектов — это, конечно же, " Забайкалье — территория будущего", направленный на развитие всех районов. Он уникален тем, что муниципалитеты сами выдвигают проекты на финансирование и реализацию. Именно здесь мы смогли увидеть в действии вертикаль продвижения проекта снизу вверх, от народа до правительства. Уже за год существования программы были построены в деревнях и селах Забайкалья стадионы, спортивные залы, закуплена необходимая техника для здравоохранения, образования и социальной сферы", — пояснил он.

Жданова руководит регионом с февраля 2016 года, она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского. Официально Жданова возглавила край после выборов в сентябре 2016 года.