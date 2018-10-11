КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Избирательная комиссия Хакасии готовит иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики из-за неправильно оформленных документов, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.

"Поступило представление прокуратуры. При подаче документов от КПРФ было неверно указано наименование отделения партии", — уточнил собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин отказался от борьбы. Почти сразу стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур назначен на 21 октября, в нем должны принять участие Коновалов и Мяхар.