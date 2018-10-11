Жириновский предложил не ждать и сразу выйти из Совета Европы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил России выйти из Совета Европы, отказавшись от любых платежей в бюджет СЕ.

Нужно ли России выходить из Совета Европы? Да, нет смысла состоять в организации в условиях постоянного давления

Разумнее будет публично приостановить членство

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Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил ранее генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.

"Мы уже часть своего платежа заморозили, но это мало. Все равно мы 11 миллионов евро даем в 2018 году. Я прошу прекратить любые выплаты и ставить вопрос о выходе из этой организации, ибо нам генеральной секретарь этой организации пообещал на будущий год, если мы начнем платить по полной, нас исключить. Не будем ждать", — заявил Жириновский на пленарном заседании Госдумы в среду.

Он также сравнил подобные условия, поставленные перед РФ, с угрозами учительницы об исключении из школы. "Мы эту школу исключим", — заявил политик.

С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.