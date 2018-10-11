В России не откроют избирательные участки на выборах президента Грузии

ТБИЛИСИ, 11 окт — РИА Новости. Граждане Грузии смогут проголосовать на выборах президента Грузии на 59 участках в 43 странах мира, однако на территории России избирательные участки открыты не будут, сообщили РИА Новости в четверг в ЦИК страны.

Выборы главы государства состоятся в Грузии 28 октября. Это будут последние прямые выборы президента Грузии. Президент будет избран не на пять лет, как прежде, а на шесть. ЦИК Грузии зарегистрировал 25 кандидатов, 19 выдвинули партии, шесть — инициативные группы. Участие в выборах примут, в частности, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

"Из-за отсутствия дипломатических отношений с Россией, избирательные участки на территории РФ открыты не будут", — заявили в комиссии.

По данным ЦИК, проживающие за рубежом граждане страны должны встать на учет в консульствах и посольствах Грузии или пройти регистрацию онлайн.