МИД обвинил ПАСЕ в системном кризисе в Совете Европы

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Из-за отсутствия подвижек на площадке ПАСЕ системный кризис в Совете Европы только усугубляется, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

Комментируя принятое на сессии ПАСЕ решение не обсуждать из-за раскола Ассамблеи проект документа по полномочиям делегации, в департаменте указали, что "по линии Федерального собрания — основного контрагента Парламентской ассамблеи Совета Европы — уже дана оценка этого решения Ассамблеи и его последствий для перспектив участия членов российской делегации в работе ПАСЕ".

"Можем только констатировать, что из-за отсутствия подвижек на площадке ПАСЕ системный кризис в Совете Европы только усугубляется", — отметили в департаменте информации и печати российского МИД.

"Выражаем сожаление, что Ассамблея вновь оказалась неспособна подняться над предрассудками, продолжая и далее демонтировать эту важную опору общеевропейского сотрудничества", — заключили в МИД.

С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.