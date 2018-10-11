Первый замглавы правительства Забайкалья временно будет руководить регионом

КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Первый заместитель главы правительства Забайкальского края Александр Кулаков будет руководить регионом до тех пор, пока президент РФ не назначит врио, сообщила РИА Новости руководитель управления информационной политики региона Елена Назарова.

В четверг стало известно, что губернатор Забайкалья Наталья Жданова подала в отставку.

"Пока президент РФ не назначит врио, руководить регионом будет первый заместитель правительства Александр Кулаков", — сказала собеседница агентства.

Жданова руководит регионом с февраля 2016 года, она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.