Глава Забайкалья объяснила причины своей отставки

КРАСНОЯРСК, 11 окт — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что решение об отставке не связано с критикой ее работы, а обусловлено внутренними мотивами и новыми перспективами, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы со ссылкой на Жданову.

В четверг Жданова подала в отставку с поста, который она занимала свыше двух лет.

"Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни", — цитирует пресс-служба главу региона.

Жданова руководит регионом с февраля 2016 года, она сменила подавшего в отставку Константина Ильковского.