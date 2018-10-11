Веркеенко призвал вернуть во Владивостоке прямые выборы главы города

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, уходящий в отставку, призвал депутатов добиться получения городом федерального статуса и вернуть прямые выборы главы Владивостока.

На прошлой неделе Веркеенко заявил, что с 11 октября уходит в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". В мэрии сообщали, что дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Во вторник, 9 октября, стало известно, что на заседании 11 октября вопрос об отставке рассматриваться не будет. В думе сообщили, что, вероятно, депутаты рассмотрят вопросы отставки и назначения конкурсной процедуры на заседании на следующей неделе — 16 октября.

Четверг — последний рабочий день Веркеенко на посту мэра. Сегодня он пришел на заседание думы, где попросил слово, отметив, что у него есть наказы. "Хочу попросить вас принять во внимание два моих наказа. Тот опыт, который я получил, дает мне право понимания и внесения предложений с тем, чтобы Владивосток получил со временем необходимый ему статус города федерального значения. Я прошу это глубоко осмыслить и не дать заболтать, не дать создания ложного понимания красивого статуса столицы Дальнего Востока", — сказал Веркеенко.

Он попросил инициировать эту работу и успешно реализовать.

"Второй наказ: 21 декабря 2017 года я говорил, что считаю правильным и целесообразным избирать главу города прямым голосованием. После исполнения первого наказа я считаю правильным и целесообразным перейти к прямым выборам главы Владивостока. Это даст ему необходимые полномочия и необходимую возможность формирования бюджета и принятия на себя полной ответственности за судьбу и успешность развития города и благополучия его жителей", — отметил Веркеенко.

Он добавил, что сам не оставляет Владивосток и Приморье, будет готов продолжить в регионе работу на благо развития города и края.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в субботу заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края.