Веркеенко заявил, что заложил фундамент для развития Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 11 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, уходящий в отставку, заявил, что оставляет город, который готов к зиме, где создана успешная команда управления и заложен фундамент для дальнейшего развития.

На прошлой неделе Веркеенко заявил, что с 11 октября уходит в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". В мэрии сообщали, что дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Во вторник, 9 октября, стало известно, что на заседании 11 октября вопрос об отставке рассматриваться не будет. В думе сообщили, что, вероятно, депутаты рассмотрят вопросы отставки и назначения конкурсной процедуры на заседании на следующей неделе — 16 октября.

Четверг — последний рабочий день Веркеенко на посту мэра. Он пришел на заседание думы, где попросил слово.

"Мы с вами проработали девять месяцев. Я хочу поблагодарить каждого из депутатов и думу в целом за продуктивную работу, которая позволила решить многие задачи, которые стоят пред городом. Можно сказать, что я родился как руководитель, имеющий государственный опыт и опыт работы на муниципальной службе. Сложно подводить итоги ввиду того, что в планах было сделать намного больше. Уверен, что положенное начало послужит хорошим стимулом для дальнейшего развития. Мы смогли подготовить город к зиме, подготовили поддержку развития, согласовали оптимальный бюджет, создали успешную команду управления города", — сказал Веркеенко.

По его словам, представлять главу города в думе будет Наталья Зубова, и.о. главы Владивостока – Сергей Шерстюк.

"Уверен, что команда продолжит активное развитие города… Мы говорили о наказах избирателей.. Поступило в сентябре 505 таких наказов, и мы нашли возможность внести все наказы в трехлетний план исполнения и уже на 2019 год смогли выделить 179,5 миллионов рублей на исполнение наказов, что в разы превышает бюджет 2018 года на исполнение наказов", — отметил мэр.