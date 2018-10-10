Диалог с Западом будет легче начать через платформу ЕАЭС, заявила Валовая

ВЕНА, 10 окт — РИА Новости. Диалог с Западом будет легче начать с использованием платформы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявила в среду член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

Валовая отметила, что отношения между ЕС и ЕЭАС очень сложные, и назвала ЕС старшим братом ЕАЭС, "шагам которого мы пытаемся следовать, быть максимально близко к нему и повторять за ним, но не быть совершенно идентичными".

"Я лично думаю, нам нужно начать диалог между ЕС и ЕАЭС. Мы очень близки интеллектуально и экономически", — сказала Валовая на мастер-классе в Вене.

По ее словам, важно говорить с экспертами, политическим истеблишментом, негосударственными организациями, потому что часто диалога нет из-за большого количества политических стереотипов.

"Я думаю, что начать диалог с Западом будет легче с использованием платформы ЕАЭС, потому что у нас нет политического измерения. Нам потребуется много лет для достижения политического соглашения, если мы не договоримся по экономике. Нужно начинать с экономики", — заключила Валовая.