Эксперт прокомментировал предложение изменить Конституцию

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Внесение даже точечных изменений в Конституцию Российской Федерации вызовет недовольство не только среди юридически подкованных граждан, знающих, как эти изменения могут нарушить баланс законодательства, но и среди обычного населения, которое просто не поймет их, сказал РИА Новости юрист Федор Афанасьев.

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее в интервью "Российской газете" заявил, что в Конституции РФ есть недостатки, но их можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков он назвал недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.

"Недостатки, может, и есть, но изменять их надо, изменяя Конституцию путём референдума. Точечные изменения, которые будут проводиться только законодательной властью, вызовут непонимание и возмущение граждан. И им не объяснишь, что это нужно делать сейчас. Люди не поймут", — отметил юрист.

Он также сказал, что и среди специалистов по законодательству тоже есть определённый скепсис.

"Поймите, любое, даже незначительное изменение Конституции, приведёт к тому, что целая группа законов будет восприниматься уже по-другому. Вы получите юридический хаос", — добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Валерия Зорькина, заявил, что Кремль не ведет никакой работы в плане точечных изменений в Конституцию РФ и воспринимает это как личную экспертную точку зрения Зорькина.