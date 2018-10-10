Эксперт прокомментировал предложение изменить Конституцию

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Внесение даже точечных изменений в Конституцию Российской Федерации вызовет недовольство не только среди юридически подкованных граждан, знающих, как эти изменения могут нарушить баланс законодательства, но и среди обычного населения, которое просто не поймет их, сказал РИА Новости юрист Федор Афанасьев.
"Недостатки, может, и есть, но изменять их надо, изменяя Конституцию путём референдума. Точечные изменения, которые будут проводиться только законодательной властью, вызовут непонимание и возмущение граждан. И им не объяснишь, что это нужно делать сейчас. Люди не поймут", — отметил юрист.
Он также сказал, что и среди специалистов по законодательству тоже есть определённый скепсис.
"Поймите, любое, даже незначительное изменение Конституции, приведёт к тому, что целая группа законов будет восприниматься уже по-другому. Вы получите юридический хаос", — добавил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Валерия Зорькина, заявил, что Кремль не ведет никакой работы в плане точечных изменений в Конституцию РФ и воспринимает это как личную экспертную точку зрения Зорькина.