Жириновский призвал Дурова не бегать "по чужим углам" и вернуться в Россию

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил основателя "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова с днем рождения, назвав "русским Цукербергом", и призвал его вернуться в Россию.

В среду Дурову исполнилось 34 года. Он покинул Россию еще в 2014 году.

"Паша, дорогой, с днем рождения тебя. Ты — молодец, ты практически наш русский Цукерберг. И мы все пользуемся созданными тобою сетями "Вконтакте" и Telegram. Сколько еще времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на родине и интереснее, и веселее, и мы все чувствуем себя большой теплой семьей. И день рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега", — сказал Жириновский в видеообращении, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

Марк Цукерберг — основатель социальной сети Facebook.