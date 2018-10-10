В Совфеде прокомментировали предложения изменить Конституцию

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Текст Конституции должен оставаться стабильным, необходимости внесения радикальных изменений в основной закон нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в интервью "Российской газете" заявил, что в Конституции России есть недостатки, но их можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков Зорькин назвал недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.

"Отсутствует необходимость внесения радикальных изменений в Конституцию РФ", — отметил Клишас.

По его словам, развитие современной России доказало высокий правозащитный потенциал норм основного закона, который далеко не исчерпан.

"С наличием определенного перекоса в системе разделения властей в сторону исполнительной власти можно согласиться. Однако полагаю, что данный перекос может быть исправлен в рамках парламентского контроля. Что касается прокуратуры, то усиление её роли законодателем последовательно поддерживается", — заявил глава комитета.

Клишас выступил за сохранение стабильности текста Конституции.

"Дальнейшее совершенствование законодательства должно предусматривать закрепление дополнительных гарантий реализации конституционных прав и свобод, адекватных целям социальной и экономической политики на конкретно-историческом этапе. Одна из основных задач законодателя в этом и состоит. Её решение предполагает сохранение стабильности текста Конституции Российской Федерации", — сказал сенатор.

Как отметил глава комитета, конституция любой страны, закрепляя правовые рамки, условия стабильного развития правопорядка и определенный уровень гарантированности прав, не предполагает необходимость внесения в неё изменений при выявлении необходимости совершенствовании отдельных правовых институтов.

"В этой части российская Конституция не обладает какими-либо особенностями. Что, однако, не исключает потенциальную возможность внесения подобных изменений в будущем", — полагает парламентарий.