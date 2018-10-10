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Политика

МИД назвал планы Киева ввести санкции против телеканалов бандитизмом

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Октябрь 2018 (35)
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© РИА НовостиЗдание МИД РФ. Архивное фотоЗдание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости

КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ назвала "информационным бандитизмом" планы Киева ввести санкции против ряда украинских телеканалов.

Съемки. Архивное фото
© Fotolia / Microgen
Телеканал "112.Украина" обратился к международным правозащитникам
Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112.Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят в четверг. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова; партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее в Раду поступил проект, принятие которого отменит решение по санкциям.

В ходе брифинга в Коктебеле Захарова названа действия Киева "зачисткой" информационного пространства.

"Это настоящая война в собственном информационном пространстве, то, что сейчас предлагается. Это борьба с инакомыслием, это атака на независимые СМИ. В публичном пространстве киевские политики твердят о своей приверженности принципам западной демократии и свободы слова, а на самом деле занимаются настоящим информационным бандитизмом, прикрывая неугодные СМИ, под вымышленными предлогами инициируют дела против журналистов по фальсифицированным обвинениями", — заявила Захарова.

По ее словам, Киев тем самым нарушает обязательства по защите прав человека и свободы слова.

"Призываем международные организации и правозащитные организации дать надлежащую оценку этим действиям. Каждый буквально день из Киева мы слышим заявления по поводу (осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега) Сенцова, требования освободить, акции проходят. Знаете, хотела бы обратиться к киевским властям. Вы пожалейте Сенцова, он, когда выйдет, не узнает страну, в которую хочет вернуться, пожалейте человека, что же вы творите? Вы калечите свое гражданское общество", — добавила официальный представитель МИД.

Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Рада попросила СНБО ввести санкции против семи телеканалов
Также Захарова раскритиковала законопроект Верховной рады об использовании украинского языка как государственного.

"Данная юридическая инициатива …является продолжением политики Киева по тотальной украинизации общества и коснется сфер образования, культуры, судопроизводства, здравоохранения, СМИ и даже бытового обслуживания", — заявила Захарова.

Она отметила в частности, назначение уполномоченного по защите украинского языка, подчеркнув, что создание такой должности в отношении языка, который не является языком меньшинств и не притесняется — это "полная ситуация тотального абсурда".

"Такого рода нововведения (законопроекта) расходятся, прежде всего, с нормами конституции Украины, которые гарантируют свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков….Мы видим в этом попытку правящего режима разыграть языковую карту во имя просто-напросто самосохранения власти", — добавила Захарова.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
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