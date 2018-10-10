КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ назвала "информационным бандитизмом" планы Киева ввести санкции против ряда украинских телеканалов.

Парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112.Украина" NewsOne за "пропаганду государства-агрессора", соответствующий проект постановления был принят в четверг. Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова; партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее в Раду поступил проект, принятие которого отменит решение по санкциям.

В ходе брифинга в Коктебеле Захарова названа действия Киева "зачисткой" информационного пространства.

"Это настоящая война в собственном информационном пространстве, то, что сейчас предлагается. Это борьба с инакомыслием, это атака на независимые СМИ. В публичном пространстве киевские политики твердят о своей приверженности принципам западной демократии и свободы слова, а на самом деле занимаются настоящим информационным бандитизмом, прикрывая неугодные СМИ, под вымышленными предлогами инициируют дела против журналистов по фальсифицированным обвинениями", — заявила Захарова.

По ее словам, Киев тем самым нарушает обязательства по защите прав человека и свободы слова.

"Призываем международные организации и правозащитные организации дать надлежащую оценку этим действиям. Каждый буквально день из Киева мы слышим заявления по поводу (осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега) Сенцова, требования освободить, акции проходят. Знаете, хотела бы обратиться к киевским властям. Вы пожалейте Сенцова, он, когда выйдет, не узнает страну, в которую хочет вернуться, пожалейте человека, что же вы творите? Вы калечите свое гражданское общество", — добавила официальный представитель МИД.

Также Захарова раскритиковала законопроект Верховной рады об использовании украинского языка как государственного.

"Данная юридическая инициатива …является продолжением политики Киева по тотальной украинизации общества и коснется сфер образования, культуры, судопроизводства, здравоохранения, СМИ и даже бытового обслуживания", — заявила Захарова.

Она отметила в частности, назначение уполномоченного по защите украинского языка, подчеркнув, что создание такой должности в отношении языка, который не является языком меньшинств и не притесняется — это "полная ситуация тотального абсурда".

"Такого рода нововведения (законопроекта) расходятся, прежде всего, с нормами конституции Украины, которые гарантируют свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков….Мы видим в этом попытку правящего режима разыграть языковую карту во имя просто-напросто самосохранения власти", — добавила Захарова.