МИД назвал синхронность обвинений россиян в "кибератаках" кампанейщиной

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018

КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Москва считает "кампанейщиной" синхронность, с которой США и союзники заявляют о новых "кибератаках" со стороны России, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Идут заявления без основания, они основаны только на одном — желании заниматься пропагандой, используя для этого самые банальные поводы, самые простые для объяснения в основном для молодежи тезисы, в частности, речь идет об антироссийской кампании", — заявила Захарова во время брифинга.

"На этот раз заговорили в унисон, как по команде, в один день об очередных якобы имевших место кибератаках в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии и целом ряде европейских стран. Это уже, конечно, не кампания, это уже пример кампанейщины", — отметила она, добавив, что все это "шито белыми нитками".

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.