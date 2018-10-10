МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Любое изменение Конституции всегда вызывает опасение, но может пойти на пользу правовой системе; однако говорить о целесообразности каких-либо правок нормативных актов преждевременно до представления самого проекта, сказал адвокат Сергей Михайлов, комментируя предложение главы Конституционного суда Валерия Зорькина устранить недостатки Основного закона РФ точечными изменениями.

Ранее Зорькин в интервью "Российской газете" заявил, что в Конституции России есть недостатки, но их можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков Зорькин назвал недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.

"Говорить с уверенностью о целесообразности тех или иных правок нормативных актов всегда преждевременно до представления проекта предлагаемых нововведений. Хочется верить, что предлагаемые изменения действительно будут преследовать цели совершенствования российской правовой системы, а не решать стоящие на повестке дня политические задачи", — сказал Михайлов РИА Новости.

По его словам, решить насущные вопросы правового регулирования можно, не прибегая к внесению поправок в Конституцию.

"Стабильность и последовательность нормативного регулирования — залог нормального функционирования и развития как социальных, так и экономических институтов. Изменения такого нормативного правового акта, как Конституция, всегда вызывает множество опасений. Более того, Конституции многих развитых стран, по моему убеждению, далеки от совершенства, что не мешает решать вопросы правового регулирования иными способами, отличными от внесения изменений в саму основу законодательной системы государства", — заявил адвокат.