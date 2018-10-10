КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила зарубежных дипломатов посетить Крым и лично убедиться в реальном положении дел в регионе.

"Мы приглашаем всех посетить Крым и лично убедиться в реальном положении дел на полуострове. Об этом неоднократно мы говорили и постоянно говорят российские дипломаты на различных уровнях, приглашая дипломатов из зарубежных стран. Приглашаем международных чиновников приехать и своими глазами посмотреть на позитивные тенденции, а не строить свои политические заключения на необоснованных и часто не имеющих никакой реальной почвы материалов, которые вбрасываются в СМИ", — сказала Захарова на брифинге в Коктебеле.

По ее словам, Россия готова вести диалог, в том числе с профильными межгосударственными структурами, в рамках процедур, применимых к ведению Российской Федерации на своей территории, а также принимать миссии в Крыму, если они направляются в рамках мандата конкретной организации в соответствии со всеми процедурами, применимыми к посещению России.

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