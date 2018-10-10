ЦИК изменил протокол об итогах выборов президента по четырем участкам

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский Центризбирком внес изменения в протокол о результатах выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта, с учетом отмены по суду итогов голосования на четырех избирательных участках, соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в среду.

Как сообщал ранее РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев, эти изменения вызваны необходимостью учесть в документах Центризбиркома решения судов об отмене результатов голосования по четырем участкам. В целом результаты отменены на 20 участках – кроме четырех, о которых идет речь, есть еще 16 участков, результаты по которым были отменены региональными избиркомами еще до подведения итогов выборов. Замглавы ЦИК также пояснял, что вносимые сейчас в протокол изменения несущественны и не оказывают никакого влияния на конечный результат; по его словам, это касается голосов чуть более 5 тысяч избирателей, что составляет 0,005% от общего числа избирателей.

"Внести в протокол Центральной избирательной комиссии РФ о результатах выборов президента Российской Федерации от 23 марта 2018 года следующие изменения: в строке "число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными" число 16 заменить числом 20", — говорится в постановлении ЦИК.

Также в протоколе было изменено число избирателей, включенных в списки на тех участках, результаты по которым были отменены — с 29 442 на 36 564, изменено было и общее число выданных на участках в день голосования бюллетеней — с 68 587 926 на 68 582 675, и число бюллетеней при голосовании вне помещений для голосования — с 4 822 007 на 4 821 777.

Соответствующие изменения были внесены и в протокол, и в сводную таблицу о результатах выборов президента РФ.

"В основном работа комиссий была безупречна, где-то были изъяны, которые не позволили признать результаты голосования или частично внести коррективы в те протоколы, которые были. В ходе рассмотрения в судах — таковых было 69 судов — по четырем участковым избирательным комиссиям результаты голосований были признаны недействительными, и в одном случае в протоколы были внесены изменения", — пояснил Булаев.

По его словам, на двух участках в городе Советске Калининградской области и двух участках в районе Люблино города Москвы результаты голосования были признаны недействительными, а на участке номер 403 в Липецкой области были внесены изменения в протокол об итогах голосования. Избиркомы Калининградской и Липецкой областей и Мосгоризбирком внесли изменения в свои протоколы и сводные таблицы об итогах голосования, аналогичные действия должны быть выполнены и ЦИК России, пояснил он.

"Что касается количественных изменений, то они оцениваются цифрой около четырех с небольшим тысячных процента. То есть эта величина не влияет на результаты голосований ни по одному кандидату, участвовавшему в выборах президента Российской Федерации", — сказал замглавы ЦИК.

Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. На заседании 23 марта Центризбирком официально подвел итоги президентских выборов, приняв постановление о результатах выборов и итоговый протокол. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов избирателей. Явка избирателей составила 67,54%.