В Кремле не готовят изменений в Конституцию

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Кремль не ведет никакой работы по подготовке изменений в Конституцию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина.

Накануне "Российская газета" опубликовала статью Зорькина, в которой тот заявил, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить точечными изменениями. Песков подчеркнул, что в Кремле эту идею воспринимают как личную экспертную точку зрения Зорькина.

"Он давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенно опытом, поэтому это его личное мнение. Каких-либо действий в этом русле в администрации президента не предпринимается, каких-либо изменений и так далее не готовится", — сказал пресс-секретарь.

По мнению Зорькина, в Конституции есть такие недочеты, как отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. При этом глава Конституционного суда полагает, что заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать его к меняющимся социально-правовым реалиям и выявлять его актуальное значение.