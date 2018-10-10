МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Госдума назначила членами совета директоров Банка России всех десятерых кандидатов, предложенных главой регулятора Эльвирой Набиуллиной после согласования с президентом РФ.

Новыми членами совета директоров Банка России стали три человека: заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский, руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута и директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Одновременно Госдума продлила полномочия семи действующих членов совета директоров: первых зампредов ЦБ Сергея Швецова и Ксении Юдаевой, заместителей председателя ЦБ Дмитрия Скобелкина и Владимира Чистюхина, начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежды Ивановой, а также советников главы ЦБ Сергея Игнатьева и Алексея Симановского.

В соответствии с законом о ЦБ в совет директоров входят председатель Банка России (по должности) и еще 14 человек, которые назначаются Госдумой на должность члена совета директоров сроком на пять лет. Их кандидатуры вносит председатель Банка России после согласования с президентом РФ.

Помимо Набиуллиной в совет директоров сейчас также входят первые зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова и Дмитрий Тулин, а также зампреды ЦБ Василий Поздышев и Ольга Полякова. Однако их полномочия пока нет необходимости продлять, поскольку они были назначены позже других членов совета директоров, чьи кандидатуры Госдума одобрила в среду.