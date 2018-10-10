МИД прокомментировал протест Токио из-за учений на Курилах

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва отвергает демарши Токио по поводу действий России на Курилах, а заявления властей Японии наносят ущерб позитивной атмосфере двусторонних отношений, говорится в заявлении российского МИД.

В министерстве отметили, что участились случаи странного поведения японской стороны: младшие дипломаты посольства Японии в Москве, нередко по телефону, высказывают претензии в адрес России, которые высокопоставленные политики в Токио затем выдают за официальные протесты.

"Решительно отвергаем такие демарши, поскольку Россия имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности. Эти действия никоим образом не направлены против соседних государств и являются исключительно внутренним делом нашей страны", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что подобные случаи "мегафонной" дипломатии со стороны Токио наносят ущерб атмосфере двусторонних отношений и препятствуют развитию российско-японских связей.

В МИД убеждены, что любые возникающие вопросы следует снимать не при помощи "ритуальных протестов", а путем диалога.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио заявило Москве протест из-за планов провести стрельбы в районе "северных территорий", как в Японии называют российские Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.