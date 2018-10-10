Лавров положительно оценил отношения России и Андорры

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительную тенденцию развития отношений между Россией и Андоррой.

"Наши связи продолжают поступательно развиваться. Наглядным примером эффективности нашего взаимодействия является действующая практика согласования наших подходов по целому ряду вопросов в ООН, в том числе при выборах в те или иные органы ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Из других направлений взаимодействия Лавров отметил существующее соглашение между Росфинмониторингом и финансовой разведкой Андорры. По словам министра, это соглашение уже "несколько лет успешно применяется и помогает нам сотрудничать в пресечении деятельности, направленной на получение доходов преступным путем".

Также глава МИД РФ рассказал о новом проекте соглашения о международном автомобильном сообщении, которое облегчит деятельность соответствующих компаний. "Первым шагом на этом направлении стал обмен разрешениями на перевозку грузов в 2018 году", — сказал Лавров.

В своем выступлении Лавров затронул тему гуманитарных связей и подчеркнул, что "важной составляющей этих отношений является туризм". Как сообщил министр, число российских туристов в Андорре неуклонно растет и в прошлом году достигло 40 тысяч человек. В ответ он пригласил жителей Андорры посетить Россию и "почувствовать атмосферу нашего гостеприимства". Кроме того, Лавров отметил, что обмену в сфере туризма будет также способствовать соглашение, подписанное в прошлом году между двумя курортами России и Андорры.

Далее Лавров упомянул успешную практику проведения Дней российской культуры в Андорре и сообщил, что к грядущему 25-летию отношений между Россией и Андоррой будет также подготовлена насыщенная программа мероприятий.