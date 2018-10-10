ЕР поддержит Беглова на выборах главы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Партия "Единая Россия" поддержит нынешнего врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах главы Северной столицы, заявил журналистам секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.
"Не знаю, пойдет ли он на выборы от "Единой России" или как самовыдвиженец, но то, что "Единая Россия" будет его поддерживать, то, что у нас есть абсолютно выверенный план в отношении его избирательной кампании, это однозначно", — сказал Макаров.
Кроме того, добавил Макаров, 15 лет он работал в федеральных органах власти. "Мы, законодательное собрание, настроены на конструктивное сотрудничество", — отметил он.
Сам Беглов ранее заявил, что он еще не принял решение об участии в избирательной кампании. Выборы губернатора Санкт-Петербурга после отставки Полтавченко должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.