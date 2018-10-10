ЕР поддержит Беглова на выборах главы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Партия "Единая Россия" поддержит нынешнего врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах главы Северной столицы, заявил журналистам секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии, председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и назначил врио главы города полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Экс-губернатору предложено возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве председателя совета директоров.

"Не знаю, пойдет ли он на выборы от "Единой России" или как самовыдвиженец, но то, что "Единая Россия" будет его поддерживать, то, что у нас есть абсолютно выверенный план в отношении его избирательной кампании, это однозначно", — сказал Макаров.

Он заявил, что Беглов является человеком, которого в Петербурге после его работы на должности врио губернатора "знают все" и подчеркнул, что его кандидатура станет лучшим выбором для горожан.

Кроме того, добавил Макаров, 15 лет он работал в федеральных органах власти. "Мы, законодательное собрание, настроены на конструктивное сотрудничество", — отметил он.

Сам Беглов ранее заявил, что он еще не принял решение об участии в избирательной кампании. Выборы губернатора Санкт-Петербурга после отставки Полтавченко должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года.