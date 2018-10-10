В Совфеде согласились с Зорькиным, указавшим на недостатки Конституции

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Недостатки Конституции РФ указаны председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным верно, а Основной закон может меняться для их устранения, считают в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству.

Ранее Зорькин в интервью "Российской газете" заявил, что в Конституции России есть недостатки, но их можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков Зорькин назвал недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.

"Я абсолютно согласен с председателем Конституционного суда РФ в его определении недостатков Конституции. Возможно, он еще не все указал ее недостатки", — заявил РИА Новости зампред конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.

Он подчеркнул, что Основной закон, как и все, сделанное человеком, не может быть "априори совершенным".

"И в этом и есть смысл правоприменительной практики – смотреть, нуждается ли что в законодательстве в совершенствовании, и при необходимости вносить в него изменения", — отметил сенатор.

Башкин напомнил, что за последние 10 лет российская конституция не раз претерпевала изменения, касающиеся, в частности, контрольных полномочий Госдумы, состава субъектов федерации и судебной реформы в стране.