Челябинская и Оренбургская области уточнили границы регионов

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Челябинская и Оренбургская области подписали соглашение о точных границах регионов, это сократит сроки оформления земель для местных сельхозпроизводителей, сообщила в среду пресс-служба губернатора Челябинской области.

"В рамках всероссийской сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Оренбургской области Юрий Берг заключили соглашение по описанию границ регионов. При оформлении земель это избавит предпринимателей, занимающихся аграрным бизнесом, от бюрократических проволочек", — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что Челябинская область основана в 1934 году, но до сих пор описание границ региона с соседней Оренбургской областью не проводилось, и соответствующие сведения отсутствовали в едином государственном реестре недвижимости. Сельхозпредпринимателям это значительно осложняло оформление земель, добавляется в сообщении.

По распоряжению Дубровского в 2018 году из областного бюджета выделили 1,3 миллиона рублей на описание границ регионов и внесение сведений в госреестр, в результате были устранены пересечения региональных границ на 23 земельных участках со стороны Челябинской области и на восьми – со стороны Оренбургской, поясняет пресс-служба. В основном это были земли сельхозназначения, находящиеся в собственности сельхозпроизводителей, в Брединском, Кизильском муниципальных районах (со стороны Челябинской области) и Кваркенском районе (со стороны Оренбургской области), поясняется в сообщении.

По мнению челябинского губернатора, теперь аграрии точно будут знать, в органы власти какого субъекта РФ им необходимо обращаться за предоставлением земельных участков и кому платить налоги. "Это не только избавит предпринимателей от бюрократических проволочек, но и в целом улучшит инвестиционный климат области, а это задача правительства – создать комфортные условия для бизнеса", – цитирует пресс-служба слова Дубровского.