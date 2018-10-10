В Госдуме не видят необходимости в изменении Конституции

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Необходимости в изменении Конституции Российской Федерации нет: часть вопросов разрешается в текущем порядке в соответствии с законодательством РФ, при этом некоторые поправки были бы неправильными, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Ранее глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в интервью "Российской газете" заявил, что в Конституции России есть недостатки, но их можно устранить точечными изменениями. Среди недостатков Зорькин назвал недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. По его мнению, недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами.

Говоря о распределении полномочий между президентом и кабмином, Емельянов отметил, что в этой части изменений быть не должно.

"У нас неверно трактуется принцип разделения властей и места президента: пытаются вписать традиционно в систему разделения властей, приравнивая, по сути, к представительной власти. На самом деле он глава государства и в известной мере занимает верховное положение по отношению к другим органам власти, выступая их арбитром и координирующим центром. Поэтому выписывать его в традиционный треугольник разделения властей просто неверно, иначе мы можем разбалансировать систему власти и дестабилизировать общество, как это было в 1993 году", — заявил Емельянов.

Он также отметил, что прежде чем приступать к изменению Конституции, необходимо серьезно изучить принцип разделения властей применительно к РФ. "Потому что сейчас исследования сводятся к тому, чтобы западные стандарты перенести на российскую почву без критического анализа, а так не бывает: национальные традиции и социокультурные условия должны быть учтены", — пояснил политик.

Говоря о разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами, депутат отметил, что за 25 лет не видел в этой сфере "особых проблем".

"Что касается разграничения полномочий, то оно разрешаются в текущем порядке в соответствии с законодательством, поэтому я бы очень осторожно относился к изменению конституции в этой части", — сказал парламентарий.