Мэр Владивостока уйдет в отставку до рассмотрения его заявления думой

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко уйдет в отставку с 12 октября, несмотря на то, что депутаты перенесли дату рассмотрения его заявления об уходе, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Завтра истекает срок полномочий Веркеенко. Депутаты гордумы на этот факт не влияют, согласно уставу и документам, которые он подписывал. Завтра последний рабочий день Веркеенко", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в повестку заседания думы города на 11 октября не внесен вопрос о рассмотрении заявления Веркеенко об отставке, несмотря на то, что мэр просил об этом.
Выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.