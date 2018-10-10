Мэр Владивостока уйдет в отставку до рассмотрения его заявления думой

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко уйдет в отставку с 12 октября, несмотря на то, что депутаты перенесли дату рассмотрения его заявления об уходе, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

На прошлой неделе Веркеенко заявил, что с 11 октября уходит в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". В мэрии сообщали, что дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Во вторник, 9 октября, стало известно, что на заседании 11 октября вопрос об отставке рассматриваться не будет. В думе сообщили, что, вероятно, депутаты рассмотрят вопросы отставки и назначения конкурсной процедуры на заседании на следующей неделе – 16 октября.

"Завтра истекает срок полномочий Веркеенко. Депутаты гордумы на этот факт не влияют, согласно уставу и документам, которые он подписывал. Завтра последний рабочий день Веркеенко", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в повестку заседания думы города на 11 октября не внесен вопрос о рассмотрении заявления Веркеенко об отставке, несмотря на то, что мэр просил об этом.

Выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.