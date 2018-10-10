Парламент Ингушетии не смог провести внеочередное заседание

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. Архивное фото

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Внеочередное заседание народного собрания Ингушетии, на котором часть депутатов намеревалась поднять вопрос об отмене итогов голосования, утвердившего соглашение по границе с Чечней, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщили РИА Новости в администрации руководителя региона.

"В среду на заседание пришли лишь 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 17 человек. При этом часть депутатов покинула зал заседания еще до его начала", — сказал собеседник агентства.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. В субботу власти Ингушетии с понедельника санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе – возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

В понедельник полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.