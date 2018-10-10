Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области

БРЯНСК, 10 окт – РИА Новости. Избранный губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский официально вступил в должность, сообщает правительство региона.

"Станислав Сергеевич Воскресенский официально вступил в должность губернатора Ивановской области", — сообщает правительство.

Церемония вступления в должность состоялась в Белом зале Музея промышленности и искусства имени Дмитрия Бурылина. Воскресенский принес присягу губернатора Ивановской области в присутствии представителей общественности, депутатов Ивановской областной Думы и глав органов местного самоуправления, руководителей предприятий региона и силовых ведомств.

Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области ровно год назад, 10 октября 2017 года. Выборы прошли в Ивановской области 9 сентября — в единый день голосования. На должность губернатора Ивановской области был избран Воскресенский, получивший 174,4 тысячи голосов избирателей, что составляет 65,72%. На пост губернатора также претендовали кандидат от КПРФ Сергей Нациевский, Дмитрий Шелякин от ЛДПР, Павел Попов от "Справедливой России" и Александр Орехов от партии "Коммунисты России".