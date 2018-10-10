В Госдуме призвали Чайку отреагировать на нарушения на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР), участвовавший в выборах главы Приморья, обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дать оценку действиям отвечающих за подготовку и проведение выборов в регионе, а также возбудить дело о фальсификации итогов голосования.
Там же опубликовано его обращение к Чайке, где он просит генпрокурора организовать проверку на предмет соблюдения ст. 141 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142.1 УК РФ (Фальсификация итогов голосования). Кроме того, Андрейченко в своем обращении просит генпрокурора "содействовать в расформировании" ряда ТИК, где было искажение результатов голосования.
Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.