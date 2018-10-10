В Госдуме призвали Чайку отреагировать на нарушения на выборах в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР), участвовавший в выборах главы Приморья, обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой дать оценку действиям отвечающих за подготовку и проведение выборов в регионе, а также возбудить дело о фальсификации итогов голосования.

"Итоги выборов в Приморье отменены, нарушения признаны, и тишина. Где наказание для виновных? Где уголовные дела? Где роспуск замешанных в искажении результатов УИКов и ТИКов? … Предпринял ряд действий, чтобы наказать виновных. В частности, веду официальное общение с прокуратурой РФ по этому поводу", — написал депутат на своей странице в Facebook

Там же опубликовано его обращение к Чайке, где он просит генпрокурора организовать проверку на предмет соблюдения ст. 141 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142.1 УК РФ (Фальсификация итогов голосования). Кроме того, Андрейченко в своем обращении просит генпрокурора "содействовать в расформировании" ряда ТИК, где было искажение результатов голосования.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Его соперник Андрей Ищенко (КПРФ) выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал он.

Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.