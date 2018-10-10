Ищенко попросил приостановить дело об отмене результатов выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт – РИА Новости. Участвовавший в выборах главы Приморья Андрей Ищенко (КПРФ) подал ходатайство о приостановке рассмотрения в Приморском краевом суде своего иска об обжаловании решения регионального избиркома о признании результатов выборов недействительными.

Приморский краевой суд в среду начинает разбирательство по иску об отмене решения избиркома региона, признавшего результаты выборов главы края недействительными, который подал Ищенко.

"Мы подали ходатайство, чтобы производство в краевом суде приостановили… Надо для начала приостановить судопроизводство в Приморском краевом суде и в первую очередь закончить дела в районных судах — в Уссурийске, Находке, Артеме, Советском районе Владивостока. Именно из-за безумства в этих "аномальных точках" ЦИК потребовал отменить выборы", — написал Ищенко в своем аккаунте в Instagram.

Ранее помощник Ищенко Станислав Кульганик сообщал РИА Новости, что сначала будут рассматриваться иски по нижестоящим избирательным комиссиям.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.

Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.