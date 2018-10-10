Суд рассмотрит иск Ищенко по решению об итогах выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Приморский краевой суд в среду начинает разбирательство по иску об отмене решения избиркома региона, признавшего результаты выборов главы края недействительными, который подал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Ранее Ищенко сообщал, что подал в суд иск, где попросил отменить решение избирательной комиссии Приморского края. В понедельник прошла подготовка дела (собеседование) по иску. Первое заседание должно начаться 15.00 местного времени (08.00 мск).

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.

Ожидается, что следующие выборы назначат на 16 декабря. Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.