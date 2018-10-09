Небензя надеется, что отношения с США улучшатся "при нашей жизни"

ООН, 9 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя надеется, что отношения Москвы и Вашингтона улучшатся "при нашей жизни".

Журналисты попросили постпреда описать состояние российско-американских отношений, но он заявил, что лучше воздержится, потому что его слова "могут показаться несколько оскорбительными". Тогда Небензю попросили ответить, когда отношения могут улучшиться.

"Мы никогда не теряем надежды. Думаю, что когда-нибудь это произойдет. Надеюсь, что при нашей жизни. Чем скорее, тем лучше. Это важно даже не для самих двусторонних отношений, а для всего мира", — сказал Небензя.