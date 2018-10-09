Губернатор Ленобласти возглавил группу Госсовета по цифровой экономике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавил рабочую группу Госсовета РФ по вопросу цифровой экономики, передает корреспондент РИА Новости.

Сопредседательствовать в группе, цель которой — сформировать паспорт национального проекта по цифровой трансформации, будет министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. В состав рабочей группы также вошли главы Калининградской, Московской, Новгородской, Калужской областей, Пермского края, Центра стратегических разработок, Аналитического центра при правительстве РФ, руководители ведущих вузов, операторов связи, IT-компаний.

"Перед нами стоит важная государственная задача: создать необходимые условия для формирования на территории страны новой структуры экономики. Из "догоняющих цифру" нам необходимо перейти в разряд лидеров IT-решений во всей отраслях – от промышленности до безопасности, от управления регионами и городами до технологий "умных домов", — сказал журналистам Дрозденко.

Предложения, которые будут выработаны группой, лягут в основу законодательных и регуляторных решений в сфере цифровой трансформации. 15 ноября Ленинградская область организует открытую дискуссию, где будут сформированы главные векторы регионального сегмента национального проекта.

Ленинградская область уже сформировала собственный региональный проект по цифровому развитию экономики и передала его на утверждение в Минсвязи. Также регион стал "домом" для крупных IT-компаний, в области работают ферма по производству криптовалюты, центры обработки данных, компании, разрабатывающие облачные технологии.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках исполнения "майского указа" президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя следующие блоки: нормативное регулирование цифровой экономики, информационную инфраструктуру, кадры для цифровой экономики, информационную безопасность, цифровые технологии, цифровое государственное управление.

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