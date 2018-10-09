Милонов попросил генпрокурора провести проверку в петербургском парламенте

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку ряда членов законодательного собрания Ленинградской области "на предмет попытки подрыва социального и гражданского равновесия в Санкт-Петербурге", сообщает пресс-служба политика.

"В письме к Юрию Чайке депутат просит проверить депутатов, обращающихся в Уставной суд, на наличие преступных умыслов по дестабилизации ситуации внутри Санкт-Петербурга накануне выборов губернатора, а также, в случае подтверждения опасений, "найти и привлечь к строгой ответственности их кукловодов", — сообщает пресс-служба депутата.

Политик полагает, что действия некоторых городских парламентариев "можно расценить, как попытку повторить события октября 1993 года в масштабах одного региона".

"В преддверии важнейшего политического события — выборов губернатора города, несколько членов городского собрания депутатов предпринимают попытку посеять рознь между законодательной и исполнительной властью региона. Они пытаются втянуть в свои планы Уставной суд города, чтобы заблокировать эффективное управление городом и посеять хаос", — цитирует Милонова его пресс-служба.

Милонов уверен, что горожане ждут от законодательной и исполнительной ветвей власти и совместных усилий в работе на благо петербуржцев, "а не партизанскую войну политических технологий". "Саботаж деятельности ВРИО губернатора, по сути, означает саботаж решения и курса президента", — заявил он.