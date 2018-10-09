Путин поздравил экс-президента Австрии Фишера с юбилеем

ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бывшего федерального президента Австрии Хайнца Фишера с 80-летним юбилеем, текст поздравительной телеграммы во вторник опубликовало российское посольство в Австрии.

В своем поздравлении российский президент подчеркнул, что своей деятельностью на президентском посту и других ответственных государственных должностях Фишер снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.

"В России вас знают как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для наращивания взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Ценим, что вы продолжаете уделять внимание актуальным вопросам российско-австрийской повестки дня", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что тепло вспоминает встречи с австрийским коллегой, конструктивное и содержательное общение, а также пожелал юбиляру доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов.