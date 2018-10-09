В ЕР предлагают ужесточить наказание за незаконное изготовление бомб

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев подготовит поправки в УК РФ, ужесточающие наказание за незаконное изготовление взрывных устройств.

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске троих преступников, у которых нашли 36 самодельных бомб и оружие, преступная группа заключена под стражу.

"В настоящее время статья 223 части первой Уголовного кодекса РФ — "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств" — предполагает лишение свободы от 3 до 6 лет, а если эти деяния совершены группой лиц по предварительному сговору – от 5 до 8 лет, если же организованной группой – то от 8 до 12 лет. На мой взгляд, данные санкции несоразмерны тяжести этих преступлений, и считаю, что их нужно ужесточать. Буду готовить соответствующие поправки в Уголовный кодекс", — сказал Шхагошев журналистам во вторник.

Политик отметил, что человек или группа лиц, которые производят взрывные устройства, "точно знают, что их бомба будет использована и погибнут люди". "Несмотря на это, они занимаются производством взрывных устройств. Поэтому ужесточение обязательно", — сказал он.

Политик также подчеркнул, что "ФСБ России провели очень качественную операцию, которая отвечает на многие вопросы, в том числе о происхождении тех взрывных устройств, которые были обнаружены на территории страны".

"Причем важно отметить, что эта операция — не рядовое изъятие оружия и бомб, а раскрытие целой лаборатории по их производству, деятельность которой, благодаря эффективным действиям правоохранительных органов, прекращена", — заключил он.