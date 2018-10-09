Фургал заявил о политике экономии бюджета Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 9 от — РИА Новости. Губернатор Сергей Фургал на встрече с главами районов и посёлков Хабаровского края заявил о политике экономии бюджета, в частности, за счёт сокращения расходов на содержание чиновников.

"В крае на сегодняшний день большой госдолг. По разным подсчётам, он составляет от 47 до 50 миллиардов рублей, и с этим мириться нельзя. Второе, у нас серьёзный дефицит бюджета, это тоже нужно решать. Ну и третья проблема, которую нужно решить, затраты на содержание аппарата всех уровней. Поэтому, как бы больно не было, мы входим в политику экономии, мы будем сокращать госдолг, сокращать расходы, уменьшать дефицит бюджета", — сказал Фургал.

Вместе с тем он отметил, что это будет сделано не за счёт сокращения социальных программ. "Всё, что касается социалки, села, здравоохранения и образования, здесь снижения не будет", — заявил он.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день Хабаровский край отстаёт в развитии от других регионов России и ДФО. "Такая ситуация недопустима. Край имеет большой потенциал развития", — подчеркнул он.