Фургал заявил о политике экономии бюджета Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 9 от — РИА Новости. Губернатор Сергей Фургал на встрече с главами районов и посёлков Хабаровского края заявил о политике экономии бюджета, в частности, за счёт сокращения расходов на содержание чиновников.
Вместе с тем он отметил, что это будет сделано не за счёт сокращения социальных программ. "Всё, что касается социалки, села, здравоохранения и образования, здесь снижения не будет", — заявил он.
Губернатор отметил, что на сегодняшний день Хабаровский край отстаёт в развитии от других регионов России и ДФО. "Такая ситуация недопустима. Край имеет большой потенциал развития", — подчеркнул он.