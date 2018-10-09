Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Коновалов отказался от теледебатов

КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов, выступая во время предвыборных теледебатов, заявил, что не намерен больше в них участвовать и обвинил других участников в срыве выборов.

Теледебаты проходили в эфире телеканала Россия 1. Оппонентом Коновалова выступал кандидат от Партии Роста Александр Мяхар. После ответа на вопрос о бюджете республики Коновалов обратился к жителям Хакасии.

"Эти люди являются соучастниками срыва голосования и издевательств над волеизъявлением народа Хакасии. Вместо бесконечных дебатов я продолжу поездки по городам и районам Хакасии", — сказал Коновалов.

"На этом я свое участие в дебатах заканчиваю, оставшееся в этом эфире время я отдаю Александру Мяхару", — добавил он, пояснив, что лучше потратит его на встречу с избирателями.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%, Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур голосования назначен на 21 октября.