Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Коновалов отказался от теледебатов

КРАСНОЯРСК, 9 окт — РИА Новости. Кандидат на пост главы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов, выступая во время предвыборных теледебатов, заявил, что не намерен больше в них участвовать и обвинил других участников в срыве выборов.
"Эти люди являются соучастниками срыва голосования и издевательств над волеизъявлением народа Хакасии. Вместо бесконечных дебатов я продолжу поездки по городам и районам Хакасии", — сказал Коновалов.
В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин получил 32,42%, Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур голосования назначен на 21 октября.