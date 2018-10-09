МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал главные задачи правительства — своевременная нейтрализация рисков, проведение структурных и институциональных реформ для предпринимательства, формирование основы для повышения благосостояния людей.

"Суть работы правительства в настоящее время состоит в том, чтобы использовать позитивный потенциал и своевременно нейтрализовывать риски. На повестке дня стоит проведение структурных и институциональных реформ, позволяющих в полной мере реализовать предпринимательскую инициативу, снять избыточные ограничения на рынках труда и капитала, обеспечить рост производительности. А главное — сформировать прочную основу для повышения благосостояния людей. Наши задачи заключаются в обеспечении устойчивого роста благосостояния и конкурентоспособности — как каждого человека, каждой семьи, так и всего общества и государства", — пишет премьер в своей статье "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития" в журнале " Вопросы экономики ".

"Приоритетные сферы структурных реформ в настоящее время практически идентичны для ведущих стран: это развитие человеческого капитала, прежде всего образования и здравоохранения, инфраструктуры, совершенствование государственного управления", — отметил он.

Медведев также обращает внимание на важности реализации национальных проектов. "Особое место занимают национальные проекты, связанные с укреплением конкурентоспособности экономики. Эти направления — производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт — должны обеспечивать ускорение технологического развития, способствовать созданию высокопроизводительного экспортоориентированного сектора, внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере (безусловно, как и национальные проекты в области образования и здравоохранения)", — пишет Медведев.

По его словам, национальные проекты должны усиливать друг друга в достижении национальных целей по естественному росту населения, повышению ожидаемой продолжительности жизни, устойчивому росту реальных доходов, снижению бедности и улучшению жилищных условий.

"Они должны не только создать условия для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, но и сформировать со стороны рынка и государства институциональную среду, вознаграждающую профессиональный и высокотехнологичный труд", — отмечает премьер.

"Развитие инфраструктуры — стратегический приоритет, поскольку в результате повышается связность российских регионов и объединяются рынки. Расширение географических границ рынков и снижение логистических издержек приводят к появлению новых эффективных способов предоставления услуг образования, здравоохранения и культуры", — добавляет Медведев.