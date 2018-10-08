Чиновника департамента Роснедр в СКФО уволили из-за утраты доверия

НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Заместитель начальника департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Роснедр уволен со службы в связи с утратой доверия за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, сообщает сайт генпрокуратуры РФ.

"Прокурорской проверкой установлен факт игнорирования заместителем начальника департамента по недропользованию по СКФО — начальником отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарии требований закона о недопущении любой возможности возникновения конфликта интересов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, госслужащий неоднократно принимал решения о предоставлении в пользование коммерческой организации в области геологоразведки, учредителем которой является его брат, геологической информации, полученной в результате государственного геологического изучения недр.

"При этом чиновник не уведомил работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов", — отмечает генпрокуратура.

По итогам проверки министру природных ресурсов и экологии России было внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В результате за непринятие мер по предотвращению конфликта интересов замначальника департамента уволен со службы в связи с утратой доверия, уточняет ведомство.