Власти Ингушетии не намерены организовывать митинги в поддержку Евкурова

НАЛЬЧИК, 8 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии не намерены организовывать митинги в поддержку главы республики Юнус-Бека Евкурова, о которых пишут в социальных сетях, сообщил РИА Новости помощник руководителя региона Артем Перехрист.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с понедельника санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе – возле здания национальной телерадиокомпании. Позже в соцсетях появилась информация, что власти намерены провести митинг в поддержку Евкурова.

"Никаких митингов в поддержку главы региона Юнус-Бека Евкурова, о которых пишут в социальных сетях, власти республики не организовывали и организовывать не собираются", — сказал Перехрист.

В понедельник полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.