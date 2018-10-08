МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участие официальной Гааги в антироссийских кампаниях наносит невосполнимый ущерб двусторонним отношениям, ответственность за это лежит на Нидерландах, заявляет МИД России.

В понедельник в МИД РФ была вызвана посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос.

"Нидерландской стороне было указано на контрпродуктивность продолжения ее участия в провокационных пропагандистских кампаниях, направленных против России, последним примером которых стала состоявшаяся 4 октября в Гааге пресс-конференция, в ходе которой прозвучали обвинения о якобы имевшей место подготовке представителями России кибероперации против ОЗХО в апреле 2018 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Подобные шаги официальной Гааги наносят невосполнимый ущерб двусторонним отношениям, вся ответственность за который полностью лежит на нидерландской стороне", — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.