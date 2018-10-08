ЛДПР окажет поддержку губернатору Владимирской области, заявил Жириновский

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция партии в Госдуме РФ будет использовать весь свой авторитет и потенциал, чтобы помочь вступившему в должность губернатора Владимирской области Владимиру Сипягину, сообщает в понедельник обладминистрация.
"Фракция ЛДПР использует весь свой авторитет и потенциал, чтобы помочь новому губернатору в развитии Владимирской области. Поможем, чтобы финансирование было вовремя и с интересными проектами в туристической сфере, в спорте. Сделаем все возможное, чтобы вы не пожалели о своем выборе", — сказал журналистам после инаугурации Жириновский.
Во время инаугурации, поднимаясь по лестнице на сцену, лидер ЛДПР правой ногой зацепился за последнюю ступеньку и упал на четвереньки. Человек с фотоаппаратом, вышедший к сцене фотографировать выступление Жириновского, помог тому подняться. Помощница Сипягина Ольга Петрова сообщила РИА Новости, что с лидером ЛДПР все в порядке.
Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.