В Москве ждут решения ПАСЕ о полномочиях национальных делегаций

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Москве терпеливо ждут решения ПАСЕ о полномочиях национальных делегаций, обсуждать его можно будет по факту, считает вице-спикер ГД Петр Толстой.

"Давайте дождемся решения Ассамблеи, надо с уважением относиться к коллегам. Я считаю, что мы примем любое решение и пока ждем, собственно говоря, этого решения, как оно будет. Дальше будем уже его обсуждать", — сказал Толстой РИА Новости.

Парламентарий также напомнил, что, согласно позиции РФ, исключение национальных делегаций из работы ПАСЕ противоречит принципам демократии и свободы слова.

"Наша позиция известна, была известна до начала работы комиссии по совершенствованию регламента, до появления юридического заключения, которое было распространено в Ассамблее о том, что лишать делегацию полномочий в таком формате неправомерно. Наша позиция не меняется… Мы терпеливо ждем", — добавил он.

Как ожидается, во время предстоящей на этой неделе сессии будет обсужден проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер по усовершенствованию процесса принятия решений по полномочиям делегаций и голосования в ПАСЕ.

Проект доклада был представлен 20 сентября на заседании профильной комиссии по правилам процедуры. В нем, в частности, предлагается немного усложнить процесс оспаривания полномочий делегаций.

В поступившем в распоряжение РИА Новости тексте проекта доклада указывается, что запрос на оспаривание полномочий должен быть внесен "депутатами Ассамблеи, принадлежащим по меньшей мере пяти национальным делегациям, как минимум за неделю до открытия сессии".

Сейчас процедура оспаривания полномочий может быть инициирована не менее чем 30-ю членами Ассамблеи, присутствующими в зале, из минимум пяти национальных делегаций. В проекте доклада предлагается повысить до двух третей количество голосов, необходимых для принятия решения Ассамблеи об оспаривании полномочий национальной делегации. "В настоящее время для этого достаточно большинства поданных голосов", — напоминается в документе.

Окончательное решение по проекту будет принято по итогам голосования, которое состоится, как ожидается, 9 октября. Сначала парламентарии обсудят доклад, проголосуют по поправкам к нему, затем проголосуют за итоговую резолюцию с одобренными поправками. Наблюдатели отмечают, что от того, как пройдет голосование по проекту документа, будет зависеть будущее российской стороны в Совете Европы.

Российская делегация в работе сессии участия не принимает. С 2014 года представители России были лишены ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы. В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.